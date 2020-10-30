Причиной смерти заслуженного деятеля искусств РФ, известного дирижера Александра Ведерникова стал COVID-19. Об этом сообщил ТАСС в пятницу гендиректор Большого театра России Владимир Урин.
"Ужасная весть пришла сегодня: на 57-м году умер известный дирижер Александр Александрович Ведерников. Это случилось в 52-й московской больнице, стопроцентное поражение легких, и диагностирован коронавирус", – прокомментировал собеседник информационного агентства.
Александр Ведерников родился 11 января 1964 года в Москве. В 1988 году окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, затем аспирантуру консерватории. С сентября позапрошлого года являлся главным дирижером Датской королевской оперы. С февраля 2019-го был музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра в Санкт-Петербурге.
Фото: pixabay.com
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В России от коронавируса умер дирижер Александр Ведерников
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