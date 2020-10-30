В регионах Беларуси появятся новые антинаркотические площадки для профилактики зависимости среди детей и подростков

Работа по профилактике наркомании среди детей и подростков в форме создания в Беларуси мультимедийных антинаркотических площадок будет продолжена. Об этом сообщила заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Екатерина Шелегова в пятницу на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент sb.by.
– Мы очень благодарны Брестскому и Витебскому облисполкомам, которые изыскали возможность и средства для реализации подобного проекта, – сказала Екатерина Шелегова. – То, что они создали, уже принесло огромную пользу: мы наблюдаем сокращение случаев попадания молодежи в поле зрения медиков и милиции.
Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года в Витебске открылся кабинет профилактики наркомании при подростковом наркологическом отделении Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии. Позже новый подход в сфере профилактики зависимостей был реализован в Бресте: в здании областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья начал работу центр наглядной профилактики.
– Создание антинаркотических площадок предусмотрено комплексным планом, реализация которого заканчивается в конце 2020 года, – отметила Екатерина Шелегова. – За два года планировалось реализовать проекты во всех областях страны, но не везде удалось решить вопрос с финансированием. Например, в Минске антинаркотическую площадку хотели сделать глобальной, но пока это не удалось. Надеюсь, что за следующий год намеченное осуществится. Что касается других регионов, то, например, Гродненская область сейчас совместно с МЧС ведет активную работу по созданию такого рода площадок. Вопрос их наполнения отдается на откуп нашим подразделениям по наркоконтролю, медикам и сотрудникам МЧС. В проекте точно такая же площадка в Могилеве.
Идею создания антинаркотических площадок белорусам подсказали москвичи. Там такая площадка представляет собой комплекс экспозиционно-выставочного оборудования и средств мультимедиа, объединяющий классическое экспонирование предметов и наглядных изображений при помощи новейших музейно-выставочных технологий с мультимедийными презентациями, интерактивными и видеопрограммами, лекциями медиков и других специалистов.
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В регионах Беларуси появятся новые антинаркотические площадки для профилактики зависимости среди детей и подростков
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Фото: Владимир ШЛАПАК