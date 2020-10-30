В регионах Беларуси появятся новые антинаркотические площадки для профилактики зависимости среди детей и подростков

Работа по профилактике наркомании среди детей и подростков в форме создания в Беларуси мультимедийных антинаркотических площадок будет продолжена. Об этом сообщилав пятницу на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент sb.by.– сказала Екатерина Шелегова.Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года в Витебске открылся кабинет профилактики наркомании при подростковом наркологическом отделении Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии. Позже новый подход в сфере профилактики зависимостей был реализован в Бресте: в здании областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья начал работу центр наглядной профилактики.– отметила Екатерина Шелегова.Идею создания антинаркотических площадок белорусам подсказали москвичи. Там такая площадка представляет собой комплекс экспозиционно-выставочного оборудования и средств мультимедиа, объединяющий классическое экспонирование предметов и наглядных изображений при помощи новейших музейно-выставочных технологий с мультимедийными презентациями, интерактивными и видеопрограммами, лекциями медиков и других специалистов.