В Речицком районе у предпринимателя нашли арсенал оружия, рыболовные сети и куст конопли в шкафу

Сотрудники управления оперативного реагирования Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при проверке информации обнаружили, что предприниматель агрогородка Холмеч хранил на территории домовладения винтовку Мосина с самодельным прикладом без затвора, самодельный пистолет, укороченное незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-17 и другие предметы вооружения.





У мужчины также оказалось 14 мешков с сетями длиной почти в полтора километра и характерная растительность: восемь высушенных кустов, два полимерных пакета с измельченной травой и куст конопли в шкафу. По заключению экспертизы растительность не что иное, как марихуана.





По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. Относительно оружия проводится проверка, по результатам которой также будет принято правовое решение.





Фото Госинспекции охраны животного и растительного мира.