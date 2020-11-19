В автомобильном пункте пропуска «Мокраны» пограничники обнаружили у водителя штык-нож. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая изъяла его и направила в Кобринский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения экспертизы холодного и метательного оружия.
Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:
– Во время прохождения пограничного контроля автомобиля Toyota под управлением 58-летнего иностранного гражданина внимание пограничников привлек штык-нож длиной 275 миллиметров, состоящий из клинка и рукояти. Согласно выводам эксперта нож изготовлен заводским способом и является сувенирным изделием. В ходе экспертного исследования установлено его совпадение по размерным характеристикам, твердости металла клинка и рукояти с сувенирным ножом «ШНС-001», представляющим собой копию штык-ножа к автомату Калашникова.
Фото: УГКСЭ
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В пункте пропуска «Мокраны» у водителя изъяли штык-нож. Он оказался сувенирным
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