В Польше будут судить политика за оскорбление солдат, охраняющих границу с Беларусью

Ранее, комментируя в эфире телеканала TVN действия польских солдат, которые противостоят беженцам, пытающимся нелегально попасть в Польшу из Беларуси, Владислав Фрасинюк назвал их "сворой собак".– заявил политик.Окружная прокуратура Варшавы уже направила обвинительный акт против Владислава Фрасинюка в районный суд Вроцлав-Средместье.По данным прокуратуры, Фрасинюк обвиняется в использовании в адрес солдат, несущих службу на границе, слов "оскорбительных и унижающих". Заявление в прокуратуру в отношении политика направили замминистра юстиции Марчин Романовский и глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак.Владислав Фрасинюк, в свою очередь, не признал вину и отказался давать объяснения.За деяние, инкриминируемое политику, грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы на срок до одного года.