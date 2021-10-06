В Полоцке задержали педофила

59-летний мужчина оказался отцом отчима ребенка.Впервые случай произошел около трех лет назад. Тогда девочка вместе с родителями была в гостях у полочанина. Ввиду своего малолетнего возраста и неполноты осознания происходящего девочка о случившемся родителям не рассказала. Подозреваемый продолжил совершать развратные действия в отношении несовершеннолетней на систематической основе. О происходящем стало известно спустя время., – рассказал sb.by