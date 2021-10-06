В Полоцке задержали педофила

В Полоцке задержан педофил, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки.
59-летний мужчина оказался отцом отчима ребенка.
Впервые случай произошел около трех лет назад. Тогда девочка вместе с родителями была в гостях у полочанина. Ввиду своего малолетнего возраста и неполноты осознания происходящего девочка о случившемся родителям не рассказала. Подозреваемый продолжил совершать развратные действия в отношении несовершеннолетней на систематической основе. О происходящем стало известно спустя время.
– 59-летнего полочанина задержали. Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям. Известно, что задержанный ранее не был судим, работал в одном из лесных хозяйств, – рассказал sb.by официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.