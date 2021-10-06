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  2. В Полоцке задержали педофила

В Полоцке задержали педофила

В Полоцке задержан педофил, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. 


59-летний мужчина оказался отцом отчима ребенка. 

Впервые случай произошел около трех лет назад. Тогда девочка вместе с родителями была в гостях у полочанина. Ввиду своего малолетнего возраста и неполноты осознания происходящего девочка о случившемся родителям не рассказала. Подозреваемый продолжил совершать развратные действия в отношении несовершеннолетней на систематической основе. О происходящем стало известно спустя время.  

– 59-летнего полочанина задержали. Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям. Известно, что задержанный ранее не был судим, работал в одном из лесных хозяйств, – рассказал sb.by официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.  
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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