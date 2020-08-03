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  2. В Островецком районе перевернулась переполненная Dacia, погибла непристегнутая пенсионерка

В Островецком районе перевернулась переполненная Dacia, погибла непристегнутая пенсионерка

Авария произошла в воскресенье 2 августа около 13 часов на автодороге Рембюны –Солы в Островецком районе, проинформировали в пресс-службе МВД.


По предварительной информации, 40-летняя женщина за рулем Dacia Sandero на закруглении дороги не справилась с управлением, машина ушла в занос и перевернулась.

По информации ГАИ, в автомобиле находились шесть человек. Ехавшая на заднем сидении 59-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. Женщина в момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности.

В аварии пострадала 15-летняя девочка, она получила многочисленные ссадины.

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