В Ошмянском районе состоялся фестиваль «Веселый Жужа»

Организаторами выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского райисполкома, районный центр культуры и Гольшанская детская школа искусств. Положение конкурса гласит: его участниками могли стать дети в возрасте от 3 до 10 лет, а это возраст энергичный и творческий, к тому же очень важный для всестороннего развития ребенка.Увы, в связи с эпидемией коронавируса в этом году, как и в предыдущем, мероприятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста пройдет в онлайн-формате. Впрочем, как говорится, нет худа без добра: заочная форма творческого соперничества позволила принять участие в популярном фестивале юным талантам со всей Беларуси. Согласно положениям конкурса, участники «Веселого Жужи» – это дети дошкольного и младшего школьного возраста (от трех до десяти лет).Подробности знаетНо самое главное, что проигравших здесь не было и никто из участников увлекательного творческого конкурса не остался без сувениров. Все получили на память пряник в форме сердца с логотипом фестиваля «Веселый Жужа». Также все ребята были едины в пожелании: пусть фестиваль 2022 года пройдет в обычном формате!..Фото: Гольшанская детская школа искусств