В ООН заявили, что более половины населения Афганистана находится на грани голода

Отмечается, что засуха, вооруженный конфликт, пандемия COVID-19 и экономический кризис оказали серьезное негативное влияние на жизнь афганцев и их доступ к пище. Эксперты предполагают, что приближающаяся зима может отрезать нуждающиеся семьи от гуманитарной помощи.Авторы доклада – представители нескольких организаций ООН – подчеркивают, что количество жителей Афганистана, находящихся на грани голода, выросло на 37% по сравнению с последней оценкой ситуации в стране (апрель 2021-го). Уточняется, что пострадать от голода могут миллионы детей, а около миллиона могут умереть, если им срочно не окажут необходимую помощь.В ООН утверждают, что для оказания помощи населению Афганистана этой организации может потребоваться порядка 220 млн долларов ежемесячно.