С 18 мая в микрорайоне Новая Боровая будет продлена трасса автобусного маршрута № 135 "Новая Боровая – станция метро "Уручье". Такая информация размещена на сайте ГП "Минсктранс".
– В связи с вводом в эксплуатацию нового участка ул. Авиационная с 18.05.2021 трасса автобусного маршрута № 135 продлевается в микрорайоне Новая Боровая от ул. Братьев Райт до ул. Николая Камова с выполнением остановочных пунктов «Братьев Райт», «Александра Яковлева» в обоих направлениях, – отметили на предприятии.
Опубликовано:
687
В Новой Боровой будет продлена трасса автобусного маршрута № 135
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter