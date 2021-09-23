В некоторых домах Советского района Минска временно отключили горячую воду

В ряде домов Советского района столицы в связи с проведением ремонтных работ 23 сентября временно отсутствует горячая вода. Такая информация опубликована в Telegram-канале "ЖКХ Минск Официально".
В период с 9:00 до 17:00 в некоторых домах не только отсутствует горячая вода, но и отключено отопление. В сообщении уточняется, что в указанное время РУП "Минскэнерго" проводит ремонтные работы.
Горячая вода и отопление отключены у потребителей, проживающих по следующим адресам: ул. Золотая Горка, 11, 13, 15, 9; ул. Краснозвездная, 1, 1а, 3, 3а, 5; бульвар В. Мулявина, 8, 10; пр. Независимости, 46, 46а, 46б, 48, 48а.
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