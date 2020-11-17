В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Национальном историческом музее ввели обязательный масочный режим, сообщили в музее.
Всех посетителей просят соблюдать правила социального дистанцирования во время посещения выставок и других мероприятий.
Напомним: во многих населенных пунктах страны также действует масочный режим. Носить средства защиты необходимо при посещении общественных мест, магазинов, в транспорте.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
791
В Национальном историческом музее введен обязательный масочный режим
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: