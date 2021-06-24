В столице России в переоборудованном для зараженных коронавирусной инфекцией центре случился пожар, передает ТАСС.
– На улице Федосьино, 20, в комплексном реабилитационно-образовательном центре департамента труда и социальной защиты населения Москвы, переоборудованном для больных ковидом, произошел пожар. Проведена полная эвакуация больных, – уточнил источник агентства в экстренных службах.
Фото: pixabay.com
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В Москве в центре для больных с коронавирусом произошел пожар
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