В Москве мать отдала ребенка бомжам

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Инцидент произошел 16 октября возле станции метро «Рязанский проспект». О пропаже в правоохранительные органы сообщила ее совершеннолетняя сестра по отцу. Сотрудники полиции обнаружили ребенка у мужчин без определенного места жительства. Сейчас она находится в больнице имени Г. Н. Сперанского, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.Также там добавили, что против женщины заведено уголовное дело. В ходе проверки установлено, что она уклоняется от исполнения родительских обязанностей, не заботится о здоровье и нормальном развитии ребенка, что и стало поводом для лишения ее родительских прав.Вместе с тем по словам, женщина попала в сложную жизненную ситуацию после того, как отец девочки оказался в СИЗО, а женщине стало не на что жить. Она попросила поддержки у родственников мужчины, проживающих в Москве, но ей не помогли. После этого женщина, будучи сильно расстроенной, оставила коляску возле первых попавшихся людей., – подчеркнула собеседница информационного агентства, добавившая, что женщина, скорее всего, находилась в состоянии аффекта.