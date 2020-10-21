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В Москве мать отдала ребенка бомжам

Прокуратура российской столицы направила в суд иск о лишении родительских прав 29-летней женщины, которая отдала свою годовалую дочь, спавшую в коляске, незнакомцу в подземном переходе, пишет РИА Новости

Фото носит иллюстративный характер, pixabay.com

Инцидент произошел 16 октября возле станции метро «Рязанский проспект». О пропаже в правоохранительные органы сообщила ее совершеннолетняя сестра по отцу. Сотрудники полиции обнаружили ребенка у мужчин без определенного места жительства. Сейчас она находится в больнице имени Г. Н. Сперанского, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Также там добавили, что против женщины заведено уголовное дело. В ходе проверки установлено, что она уклоняется от исполнения родительских обязанностей, не заботится о здоровье и нормальном развитии ребенка, что и стало поводом для лишения ее родительских прав.

Вместе с тем по словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, женщина попала в сложную жизненную ситуацию после того, как отец девочки оказался в СИЗО, а женщине стало не на что жить. Она попросила поддержки у родственников мужчины, проживающих в Москве, но ей не помогли. После этого женщина, будучи сильно расстроенной, оставила коляску возле первых попавшихся людей. «Она быстро одумалась и вместе с родственницей мужчины обратилась в полицию. Ребенка нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – подчеркнула собеседница информационного агентства, добавившая, что женщина, скорее всего, находилась в состоянии аффекта. 
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