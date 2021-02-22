В ходе рейдовых мероприятий в деревне Схолино Молодечненского района милиционеры обнаружили крупное самогонное производство, сообщает УВД Миноблисполкома.
Алкогольный цех 47-летний местный житель разместил в просторном сарае площадью более 100 кв. м на территории своего участка. Мини-завод расположился на окраине деревни, местные его не замечали. Правоохранители застали "бутлегера" за работой – перед приездом милиции мужчина уже успел выгнать достаточно спиртного.
В хозяйственной постройке было обнаружено необходимое оборудование для производства крепкого алкогольного напитка: котел, бражник, холодильник и два сухопарника. В двадцати семи полимерных емкостях бродило чуть более 20 тонн браги. При осмотре помещения была обнаружена канистра, в которой находилось 30 литров уже готового зелья.
Крупный аппарат позволял изготавливать за короткое время большие объемы спиртосодержащей жидкости. Правоохранители обнаружили еще десятки мешков с мукой и несколько ящиков с дрожжами. Такие запасы дают основания полагать, что подпольное производство самогона было поставлено на широкую ногу. Нарушитель рассказал, что варил для себя, потому что готовился к какому-то празднику, а ингредиенты хранил для кормления домашнего скота.
С помощью тяжелой техники аппарат был демонтирован и вывезен в пункт приема металлолома. Тонны браги и канистру самогона стражи порядка изъяли, образцы спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято правовое решение.
За хранение самогонного аппарата, изготовление крепких алкогольных напитков и полуфабрикатов «бизнесмену» грозит штраф по нескольким протоколам. Нигде не работающий местный житель ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
Сотрудники райотдела продолжают проводить рейдовые мероприятия в регионе.
Фото и видео: УВД Минщины
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В Молодечненском районе выявили крупное самогонное производство
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