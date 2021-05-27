С 3 по 11 июня в Могилевской области пройдут мобилизационные учения. Об этом сообщает БЕЛТА.
– В указанный период будет отрабатываться порядок выполнения отдельных мероприятий по переводу экономики Могилевской области, а также государственных органов на работу в условиях военного времени, – уточнил военный комиссар города Могилева и Могилевского района Николай Гомолко.
Мобилизационные учения пройдут согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь. Их основной задачей является оценка степени готовности госорганов, военных комиссариатов, организаций к выполнению задания по мобилизации населения в случае необходимости.
– Особенность учений в том, что в них примут участие подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил, которые будут "мешать" выполнению поставленных задач любыми способами. Возможны имитации захвата зданий, уничтожения объектов инфраструктуры транспорта и связи. Кроме того, не исключена возможность использования взрывпакетов, светошумовых гранат, холостых патронов и других специальных средств, – отметил военный комиссар.
– Ничего чрезвычайного в этих учениях нет. Через подобные учения уже проходили отдельные регионы страны. В этом же году план подготовки Вооруженных Сил предполагает проведение мобилизационных учений в нашей области, – обратил внимание Николай Гомолко.
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В Могилевской области с 3 по 11 июня пройдут мобилизационные учения
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