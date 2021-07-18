В Могилевском районе прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны Могилева и подвигу батальона милиции капитана К.Г.Владимирова

Митинг-реквием, посвященный 80-й годовщине обороны Могилева и героическому подвигу батальона милиции капитана К.Г.Владимирова, у памятника милиционерам, погибшим во время Великой Отечественной войны близ деревни Гаи Могилевского района. Об этом сообщается на сайте УВД Могилевского облисполкома.
На этом рубеже обороны с 12 по 18 июля 1941 года вел бои с превосходящими силами немецко-фашистских войск батальон милиции под командованием начальника отдела службы и боевой подготовки управления рабоче-крестьянской милиции УНКВД Могилевской области Константина Григорьевича Владимирова.
- На этом месте в июле 1941 года шесть суток без сна и отдыха, под палящим июльским солнцем и непрекращающимся пулеметным и минометным огнем стояли насмерть, выполняя приказ на верность Родине, лучшие работники белорусской милиции, - подчеркнул замначальника Могилевского института МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий Понуждаев. - В день формирования личный состав батальона дал клятву: стоять насмерть, защищать родину до последнего патрона, до последнего вздоха.
Время проведения мероприятия выбрано не просто так. По воспоминаниям очевидцев, в последний день обороны 18 июля в 14.00 тяжело раненый капитан Владимиров поднял остатки батальона в контратаку. Последними словами его были: – Вперёд, за Родину! Разорвавшийся снаряд сотнями осколков ударил по Владимирову. Он погиб. После этой атаки враг не отважился взять высоту. Там синели милицейские костюмы, и врагу казалось, что там ещё есть защитники, однако это были лежащие убитые милиционеры. Из 250 бойцов батальона выжили 19.
В митинге-реквиеме приняли участие руководство и курсанты Могилевского института МВД, сотрудники милиции Ленинского, Октябрьского и Могилевского РОВД. К подножью мемориала возложили цветы, присутствующие почтили минутой молчания память погибших на полях сражений милиционеров.
Фото УВД Могилевщины
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В Могилевском районе прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны Могилева и подвигу батальона милиции капитана К.Г.Владимирова
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