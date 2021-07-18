В Могилевском районе прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны Могилева и подвигу батальона милиции капитана К.Г.Владимирова

На этом рубеже обороны с 12 по 18 июля 1941 года вел бои с превосходящими силами немецко-фашистских войск батальон милиции под командованием начальника отдела службы и боевой подготовки управления рабоче-крестьянской милиции УНКВД Могилевской области Константина Григорьевича Владимирова., - подчеркнул замначальника Могилевского института МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий Понуждаев. -Время проведения мероприятия выбрано не просто так. По воспоминаниям очевидцев, в последний день обороны 18 июля в 14.00 тяжело раненый капитан Владимиров поднял остатки батальона в контратаку. Последними словами его были: – Вперёд, за Родину! Разорвавшийся снаряд сотнями осколков ударил по Владимирову. Он погиб. После этой атаки враг не отважился взять высоту. Там синели милицейские костюмы, и врагу казалось, что там ещё есть защитники, однако это были лежащие убитые милиционеры. Из 250 бойцов батальона выжили 19.В митинге-реквиеме приняли участие руководство и курсанты Могилевского института МВД, сотрудники милиции Ленинского, Октябрьского и Могилевского РОВД. К подножью мемориала возложили цветы, присутствующие почтили минутой молчания память погибших на полях сражений милиционеров.Фото УВД Могилевщины