В Минздраве РФ сообщили о снижении темпов заболеваемости коронавирусом в стране

– уточнил Михаил Мурашко.В данный момент количество инфицированных, которые получают медпомощь, чуть больше 1,3 млн человек. При этом, отметил Михаил Мурашко, на лечении находятся около 60 тыс. детей.По его словам, особенностью нынешнего сезона стало увеличение числа беременных, которые заболели коронавирусом. В связи с этим Михаил Мурашко призвал беременных прививаться, чтобы сохранить свою жизнь и защитить будущего ребенка.Около 11% госпитализированных пациентов с COVID-19 в России находятся в тяжелом состоянии.– добавил он.Кроме того, Михаил Мурашко сказал, что максимально тяжело инфекция протекает у непривитых пациентов, особенно имеющих гипертонию, ожирение и сахарный диабет.Общее число инфицированных коронавирусом в России за все время составило 8 316 019. Вылечились 7 213 584 человека. Число летальных исходов в стране достигло 232 775.