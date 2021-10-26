В Минздраве РФ сообщили о снижении темпов заболеваемости коронавирусом в стране

Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю снизились с 16% до 10–10,5%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
– Последнюю неделю мы видим, что темпы прироста заболеваемости благодаря уже введенным в ряде субъектов РФ ограничительным мероприятиям несколько снизились. Если раньше мы говорили, что цифра прироста составляла где-то до 16% в неделю, то за последнюю неделю прирост составил 10–10,5%, – уточнил Михаил Мурашко.
В данный момент количество инфицированных, которые получают медпомощь, чуть больше 1,3 млн человек. При этом, отметил Михаил Мурашко, на лечении находятся около 60 тыс. детей.
По его словам, особенностью нынешнего сезона стало увеличение числа беременных, которые заболели коронавирусом. В связи с этим Михаил Мурашко призвал беременных прививаться, чтобы сохранить свою жизнь и защитить будущего ребенка.
Около 11% госпитализированных пациентов с COVID-19 в России находятся в тяжелом состоянии.
– Сегодня госпитализированных пациентов 268,5 тыс. Прирост за неделю составил 5,3%, – добавил он.
Кроме того, Михаил Мурашко сказал, что максимально тяжело инфекция протекает у непривитых пациентов, особенно имеющих гипертонию, ожирение и сахарный диабет.
Общее число инфицированных коронавирусом в России за все время составило 8 316 019. Вылечились 7 213 584 человека. Число летальных исходов в стране достигло 232 775.