В Минской области среди заразившихся COVID-19 в 2020 году более 11% – дети

Как отметили в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", эпидемический процесс на территории Минской области в прошедшем году протекал волнообразно с двумя выраженными подъемами, а случаи COVID-19 фиксировались в различных возрастных и профессиональных группах.уточнили в учреждении.