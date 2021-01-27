В Минской области среди населения с зарегистрированной коронавирусной инфекцией в 2020 году взрослые составляли 88,1%, дети – 11,9%. Об этом пишет БЕЛТА.
Как отметили в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", эпидемический процесс на территории Минской области в прошедшем году протекал волнообразно с двумя выраженными подъемами, а случаи COVID-19 фиксировались в различных возрастных и профессиональных группах.
– Среди заразившихся преобладали взрослые – 88,1%, на долю детского населения пришлось 11,9%, – уточнили в учреждении.
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В Минской области среди заразившихся COVID-19 в 2020 году более 11% – дети
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ