В Минской области для отдыха у воды оборудуют 103 пляжа

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– пояснил Михаил Фролов.По словам специалиста, в регионе имеется семь спасательных станций, 29 спасательных постов, 16 из них круглогодичные, 13 – сезонные.отметил ведущий специалист.Михаил Фролов также обозначил, что в прошлом году утоплений в специально оборудованных для купания местах допущено не было.– добавил он.