В Минской области для у водоемов оборудуют 103 пляжа, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД Михаил Фролов.
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– В этом году решениями местных исполнительных органов определено 103 места, где люди могут отдыхать и купаться. Уже обследовано дно акваторий 93 мест и проверки продолжаются. В этом году такие работы проводятся с опозданием потому, что в некоторых водоемах вода все еще стоит. Поэтому мы ждем, когда вода немного уйдет, тогда завершим процесс обследования водоемов и будем готовы к купальному сезону, – пояснил Михаил Фролов.
По словам специалиста, в регионе имеется семь спасательных станций, 29 спасательных постов, 16 из них круглогодичные, 13 – сезонные.
– Укомплектованы личным составом, снаряжением и готовы нести службу в купальный сезон. В целях профилактической работы в Минской области направлены письма в районные исполнительные комитеты о проведении в мае недели безопасности. В преддверии детских школьных каникул запланировано участие активистов и работников ОСВОД в родительских собраниях. В соответствии с решением облисполкома взяты под контроль детские оздоровительные лагеря на летний период, – отметил ведущий специалист.
Михаил Фролов также обозначил, что в прошлом году утоплений в специально оборудованных для купания местах допущено не было.
– В основном люди гибнут, если отдыхают в необорудованных местах. Остается болезненным вопрос о купании в состоянии алкогольного опьянения – это 60–70% смертей на водоемах, – добавил он.
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В Минской области для отдыха у воды оборудуют 103 пляжа
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