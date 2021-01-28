В Минском районе автобус сбил на переходе 17-летнюю девушку. Об этом сообщает МВД Беларуси.
Фото из архива
Инцидент произошел 28 января около 7:40 в деревне Богатырево. По предварительной информации, на 2-м км автодороги МКАД – Городище – Старое Село 57-летний водитель автобуса сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход госпитализирована с травмами.
По факту инцидента проводится проверка. Сообщается, что девушка не была обозначена световозвращающими элементами.
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В Минском районе автобус сбил на переходе несовершеннолетнюю девушку
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ