В столице возобновилась платная вакцинация против гриппа французской четырехвалентной вакциной, сообщает «Минск-Новости».
– Вакцинацию «Ваксигрип Тетра» уже начали учреждения здравоохранения Октябрьского, Фрунзенского и Центрального районов. Вскоре присоединятся остальные районы. Вакцина прибыла к нам на самолете из Франции, распределением в медучреждения занимается фармацевтическая компания «Медвакс», которая и является поставщиком «Ваксигрип Тетра, – рассказала главный государственный санитарный врач Минска, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак.
Для столичных учреждений здравоохранения было заказано около трех тысяч доз французской вакцины – в таком количестве она и прибыла. Привиться можно как в государственных медучреждениях, так и в частных центрах.
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В Минске снова стали прививать от гриппа вакциной «Ваксигрип Тетра»
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Фото: Алексей МАТЮШ