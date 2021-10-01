Кочанова на прощании с офицером КГБ: он делал все, чтобы защитить мир и спокойствие в нашей стране
Сергеенко о погибшем офицере КГБ: мы скорбим вместе с семьей, вместе со всеми людьми
Белоконев: Мы слишком мягко поступаем с экстремистами
В Минске простились с офицером группы «А» КГБ Беларуси Дмитрием Федосюком, погибшим при исполнении служебного долга
Сегодня в Минске прошло прощание с погибшим сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком. Проститься с героем пришли члены Правительства, коллеги, сослуживцы, многие неравнодушные белорусы.