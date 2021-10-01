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  2. В Минске простились с офицером группы «А» КГБ Беларуси Дмитрием Федосюком, погибшим при исполнении служебного долга

В Минске простились с офицером группы «А» КГБ Беларуси Дмитрием Федосюком, погибшим при исполнении служебного долга

Сегодня в Минске прошло прощание с погибшим сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком. Проститься с героем пришли члены Правительства, коллеги, сослуживцы, многие неравнодушные белорусы.
































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Фото: Александр КУШНЕР
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