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  2. Кочанова на прощании с офицером КГБ: он делал все, чтобы защитить мир и спокойствие в нашей стране

Кочанова на прощании с офицером КГБ: он делал все, чтобы защитить мир и спокойствие в нашей стране

Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на церемонии прощания с офицером КГБ Дмитрием Федосюком, погибшим при исполнении служебного долга.


"Пережить это невозможно. Хоронить ребенка – это самое страшное, что может быть", – сказала Наталья Кочанова.

"Этот молодой человек только вступил в жизнь. Он был истинным героем нашей страны. Он патриот нашей страны. Он делал все для того, чтобы защитить мир и спокойствие в наших семьях, в нашей стране. Конечно, мы скорбим вместе с родными и близкими. Мы скорбим всей страной, – сказала журналистам Наталья Кочанова. – Мы гордимся такими молодыми людьми. Это хорошее поколение, это поколение патриотов. Людей, которые любят свою страну, любят свой народ. Низкий поклон родителям этого человека".



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Фото: Александр КУШНЕР
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