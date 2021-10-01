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  2. Сергеенко о погибшем офицере КГБ: мы скорбим вместе с семьей, вместе со всеми людьми

Сергеенко о погибшем офицере КГБ: мы скорбим вместе с семьей, вместе со всеми людьми

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко простился с офицером КГБ Дмитрием Федосюком, погибшим при исполнении служебного долга.



"Погиб офицер КГБ, молодой парень, который только начинал жить, любить... Мы скорбим вместе с семьей, вместе со всеми людьми" – сказал Игорь Сергеенко.

"Тяжело терять в мирное время в мирной стране людей. Они погибают за страну, за наше будущее, за стабильность.
Хочу в этот тяжелый день сказать, что те, кто пытается развязать войну различными способами  –террористическими, экстремистскими, каждому будет дана оценка, – сказал Игорь Сергеенко. – Каждый получит по заслугам. Я не пугаю. Я просто говорю о том, что так должно быть. Подлость, преступность должны быть наказаны. А сегодня мы скорбим вместе с семьей, вместе со всеми людьми, – подчеркнул Глава Администрации Президента.
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Фото: Александр КУШНЕР
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