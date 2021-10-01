Белоконев: мы слишком мягко поступаем с экстремистами

Сегодня в Минске проходит церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ "Альфа" Дмитрием Федосюком, погибшим во время проведения спецоперации. Проститься с героем пришли члены Правительства, коллеги, сослуживцы и неравнодушные белорусы.