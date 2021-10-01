Белоконев: мы слишком мягко поступаем с экстремистами

Мы слишком мягко поступаем с экстремистами и им подобными – так считает председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев.
"Беспрецедентный случай цинизма, жестокости. Даже на видео видно, что эти люди готовились, человек в квартире настроен был стрелять. Он прекрасно понимал, что и для чего делает. Эта его супруга, которая тоже спокойно все это снимала... Где? В каких семьях воспитывались эти люди? Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все сделать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, по закону их уговаривать. А надо , как Путин сказал, мочить в сортире. За одного – двадцать, сто. Может быть, грубо, но искренне", – поделился Олег Белоконев.
Сегодня в Минске проходит церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ "Альфа" Дмитрием Федосюком, погибшим во время проведения спецоперации. Проститься с героем пришли члены Правительства, коллеги, сослуживцы и неравнодушные белорусы.