В Минске обсуждают вопросы обеспечения национальной безопасности

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Во время конференции, приуроченной к 75-летию института, обсудят вопросы безопасности в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения.Конференция – ежегодный форум для обмена мнениями, результатами научных исследований и практическими достижениями признанных экспертов –представителей органов безопасности и спецслужб, академического сообщества, госструктур, учреждений высшего образования, партнеров Республики Беларусь из стран ближнего и дальнего зарубежья.В 2021 году Организационным комитетом получены(Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Россия, Узбекистан) и 5 международных организаций (Антитеррористический центр государств –участников СНГ, Исполком СНГ, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры ШОС, Организации Договора о коллективной безопасности и Парламентской Ассамблеи ОДКБ).♦ теоретико-методологические подходы и проблемы обеспечения международной, национальной и региональной безопасности (историческая память и историческая политика; проблемы теории и практики обеспечения международной, региональной и национальной безопасности; противодействие террористическим проявлениям; подготовка кадров в сфере обеспечения безопасности);♦ право как инструмент обеспечения безопасности личности, общества и государства (правовое обеспечение информационной безопасности и политики в сфере национальной безопасности; вопросы правового регулирования и реализации правовых мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства);♦ психологические аспекты обеспечения национальной безопасности (деструктивное информационно-психологическое воздействие на личность, общество, государство; социально-психологические аспекты и проблемы применения достижений психологической науки в практической деятельности органов безопасности и спецслужб; психология терроризма);♦ информационные технологии в контексте обеспечения безопасности (цифровизация как глобальный вызов и резерв обеспечения безопасности; защита информации и обеспечение информационной безопасности; информационные технологии в деятельности по обеспечению безопасности; актуальные вопросы информационно-аналитической деятельности: автоматизация поиска и анализа информации, резервы искусственного интеллекта);♦ деятельность спецслужб и органов безопасности по обеспечению безопасности личности, общества и государства.В торжественном открытии конференции участвует Государственный секретарь Совета Безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович, который обратится к участникам форума с приветственным словом от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко.