В Минске из-за прорыва теплосетей 22 января не будут работать школа и ясли-сад на улице Ольшевского

Фото из архива

БЕЛТА

По информации предприятия "Минские тепловые сети", 22 января планируется временное отключение горячего водоснабжения и отопления из-за аварийной ситуации на наружных сетях теплоснабжения по ул.Ольшевского, 70 и 74а. Это средняя школа № 81 и детский сад № 411.Этот день дети проведут в учреждениях, расположенных поблизости. Для учащихся школы № 81 будут работать дежурные группы в школе № 128 (ул.Ольшевского, 59), воспитанников 411-го детсада ждут в яслях-саду № 401 (ул.Лынькова, 23е).В местах временного пребывания детей будут соблюдены необходимые санитарно-эпидемиологические требования и обеспечено горячее питание.При этом школьные занятия перенесут с пятницы 22 января на субботу 23 января.