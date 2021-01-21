Из-за экстренного ремонта тепловых сетей 22 января в столице не будут работать школа и ясли-сад на улице Ольшевского. Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально".
Фото из архива БЕЛТА
По информации предприятия "Минские тепловые сети", 22 января планируется временное отключение горячего водоснабжения и отопления из-за аварийной ситуации на наружных сетях теплоснабжения по ул.Ольшевского, 70 и 74а. Это средняя школа № 81 и детский сад № 411.
Этот день дети проведут в учреждениях, расположенных поблизости. Для учащихся школы № 81 будут работать дежурные группы в школе № 128 (ул.Ольшевского, 59), воспитанников 411-го детсада ждут в яслях-саду № 401 (ул.Лынькова, 23е).
В местах временного пребывания детей будут соблюдены необходимые санитарно-эпидемиологические требования и обеспечено горячее питание.
При этом школьные занятия перенесут с пятницы 22 января на субботу 23 января.
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В Минске из-за прорыва теплосетей 22 января не будут работать школа и ясли-сад на улице Ольшевского
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