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В Минске автомобиль сбил пешехода на зебре

На улице Железнодорожной в Минске водитель автомобиля "БМВ" сбил пешехода на зебре. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


ДТП случилось 11 октября в 19:30. Водитель автомобиля "БМВ", двигаясь по улице Железнодорожной со стороны улицы Минина в направлении улицы Уманской, не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате аварии пешеход с травмами был госпитализирован. 

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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