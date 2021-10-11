В Минске автомобиль сбил пешехода на зебре

На улице Железнодорожной в Минске водитель автомобиля "БМВ" сбил пешехода на зебре. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП случилось 11 октября в 19:30. Водитель автомобиля "БМВ", двигаясь по улице Железнодорожной со стороны улицы Минина в направлении улицы Уманской, не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате аварии пешеход с травмами был госпитализирован.
На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома