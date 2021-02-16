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В Минлесхозе назвали имя лучшего лесничего 2020 года

В Минлесхозе назвали имя лучшего лесничего 2020 года. Им стал лесничий Высоковского лесничества Брестского лесхоза Владимир Жолнерчик. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе министерства. 

Фото из архива БЕЛТА

В системе Минлесхоза победитель конкурса профмастерства работает 38 лет. Из них 28 лет – лесничим. Награждение состоится в этот четверг, во время подведения итогов прошлого года на отраслевой коллегии, отметила пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева. 

Напомним, лучшего лесничего выбирают ежегодно. Сначала передовика определяют в каждой области, затем шесть кандидатур проходят в республиканский тур. Претенденты-финалисты оцениваются по 20 различным показателям. Среди них – выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению, заготовка семян лесных растений, проведение рубок ухода, борьба с лесными пожарами и браконьерством и многое другое. Не остаются без внимания деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в системе Минлесхоза и непосредственно лесничим.
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