В Минлесхозе назвали имя лучшего лесничего 2020 года

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БЕЛТА

В системе Минлесхоза победитель конкурса профмастерства работает 38 лет. Из них 28 лет – лесничим. Награждение состоится в этот четверг, во время подведения итогов прошлого года на отраслевой коллегии, отметила пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева.Напомним, лучшего лесничего выбирают ежегодно. Сначала передовика определяют в каждой области, затем шесть кандидатур проходят в республиканский тур. Претенденты-финалисты оцениваются по 20 различным показателям. Среди них – выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению, заготовка семян лесных растений, проведение рубок ухода, борьба с лесными пожарами и браконьерством и многое другое. Не остаются без внимания деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в системе Минлесхоза и непосредственно лесничим.