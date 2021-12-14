В Минлесхозе напомнили об ответственности за незаконную вырубку новогодних деревьев

В частности, нарушителей ждет административная ответственность.

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– Штраф будет варьироваться в зависимости от категории лесов, где произведена заготовка. Вместе с тем наказание для физлица – до 30 базовых величин. Плюс предстоит возместить причинение вреда природе за срубленное дерево, – отметил во время пресс-конференции в Доме прессы начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Чернявский. – Отрадно, что число правонарушений со стороны граждан из года в год сокращается. В прошлом году, например, было установлено около двух десятков случаев.

К слову, заготовка новогодних деревьев, как правило, происходит на специальных плантациях. Их площадь превышает 800 гектаров по стране. Также на елочные базары отправляются деревца, попавшие под пилу во время проведения разного рода рубок.

Традиционно ближе к новогодним праздникам должностные лица государственной лесной охраны перейдут на усиленный режим работы. В частности, будет усилено патрулирование лесов, на отдельных участках дорог организуют пункты для проверки транспорта на предмет наличия сопроводительных документов на деревья. На помощь придут фото- и видеоловушки – их в лесном фонде более 1,5 тысячи.

– Кроме того, мы усилим контроль за индивидуальными предпринимателями и юрлицами, которые осуществляют заготовку новогодних деревьев по разрешительным документам. Плюс в этом году вместе с налоговой службой будем проверять продавцов на елочных базарах на предмет наличия правоустанавливающих документов на продукцию – по объему, количеству и ассортименту, – обратил внимание Чернявский. – Думаю, комплекс мер позволит снизить до минимума число правонарушений и сохранить лесной фонд страны.

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