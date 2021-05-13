Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Лидском районе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 9 мая 38-летний водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался на мотоцикле ЗИД в городском парке имени Ленина, не справился с управлением и совершил наезд на 11-летнего мальчика.
В результате аварии ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести, он госпитализирован. По результатам медицинского освидетельствования наличие алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,6 промилле.
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Назначен ряд экспертных исследований.
Лидским РОСК в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Следователи обращаются к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, а также располагающим интересующими сведениями, с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 121 или по телефонам (80152) 72-40-40 и (8033) 621-15-35.
Фото: Telegram-канал СК
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В Лидском районе нетрезвый мотоциклист сбил 11-летнего мальчика
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