Мужчина подозревается в убийстве своей супруги в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление СК.
Инцидент произошел 11 ноября в одном из торговых комплексов города Всеволожска Ленинградской области.
По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в лицо своей жене, а затем нанес удары топором. Было установлено, что выстрелы производились из травматического оружия. В результате следственно-оперативных мероприятий следователи и сотрудники полиции задержали подозреваемого 1968 года рождения.
По данным местных СМИ, мужчина является уроженцем Беларуси.
Фото: РИА Новости
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В Ленинградской области женщину зарубили топором в торговом центре
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