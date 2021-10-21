В Латвии вступил в силу жесткий локдаун

В стране введен жесткий локдаун из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Он продлится до 15 ноября. Открытыми останутся только магазины с товарами первой необходимости, жителям будут доступны единичные услуги. Об этом сообщает ТАСС.
"В сложившейся ситуации решающее значение имеют ответственные действия каждого жителя при соблюдении усиленных мер безопасности, которые действуют в стране. Вакцинация остается главной государственной стратегией в борьбе с вирусом. После завершения карантина невакцинированные граждане все равно должны будут соблюдать строгие меры. Благодаря тому, что уже 50% населения Латвии прошли полный курс вакцинации от COVID-19, часть общества находится под защитой, но мы все равно призываем этих жителей проявить понимание и солидарность с нашими медиками", – сказано в сообщении кабинета министров, который объявил локдаун.
Локдауном предусмотрен и комендантский час с 20:00 до 05:00. Покидать свои дома в указанный промежуток жители смогут только в случае необходимости. Предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости могут работать с 06:00 до 19:00. Удаленная торговля разрешена, но при условии, что предприятия обеспечат доставку товаров или их выдачу вне помещений, а заведения общепита могут торговать едой только навынос или с доставкой.
Очная работа разрешена только в учреждениях, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества. До 15 ноября не будут проводиться никакие мероприятия, запрещено и оказание услуг в сфере красоты, оздоровления, активного отдыха, физических упражнений, спорта, туризма. Во время локдауна запрещены все публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты, а также частные мероприятия и собрания, за исключением мероприятий в рамках одного домохозяйства.
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