В Копыле открыли памятник мастеру-кожевеннику, прообразом которого стал Тишка Гартный

– «Я – рабочы-гарбар, рыцар працы цяжкой…» На долю Жилуновича выпали и радость открытий, и щедрость побед, ошибки и горечь разочарований. Жизнь не раз испытывала его на зрелость: исключение из партии, забвение, реабилитация: сначала частичная, затем полная. И уже навсегда – память людская… Уверена, что памятный знак человеку труда, мастеру-кожевеннику, в котором угадываются черты нашего земляка Тишки Гартного, станет одним из самых ярких туристических брендов Копыльщины. Всматриваясь в тысячелетнюю историю города, мы видим, что здесь жили и живут упрямые, добрые, но самое главное, старательные люди, которые своим добросовестным трудом укрепляют богатство и единство нашей страны. Пусть же этот наша новая достопримечательность будет гимном созидательному, самоотверженному труду на благо нашей старны для ее дальнейшего процветания и сохранения независимости.Автором памятника стал известный белорусский скульптор, член Белорусского союза художников Павел Войницкий. За архитектурное решение отвечала заместительь начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Копыльского райисполкома Алеся Атрашкевич.