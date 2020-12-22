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  2. В концепции развития Минской области позитивные перспективы ждут Березино

В концепции развития Минской области позитивные перспективы ждут Березино

Об этом сегодня заявил председатель Минского облисполкома Александр Турчин, представляя нового председателя Березинского райисполкома. Напомним, что теперь районом будет руководить 36-летний Денис Дишук, сменивший на этом посту Александра Бабичева. Ранее новый председатель райисполкома работал в Столбцовском районе, где руководил одним из хозяйств, а также занимал должность начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома.

Александр Турчин. Архивное фото

Во время общения с журналистами Александр Турчин поделился своим видением развития района и тем, чего ждет от нового руководителя района:

– Березино в концепции развития области на пятилетку занимает уверенные позиции, чему в немалой степени способствует транспортная инфраструктура. За последнее время в районе многое сделано для повышения качества жизни людей, построены станции обезжелезивания, налажено хорошее уличное светодиодное освещение, продолжается работа по ремонту дорог. Плюс строится комфортное жилье. Работы, конечно, еще хватает. На мой взгляд, Березино должно стать образцовым районным центром, где людям будет комфортно проживать. Здесь, что немаловажно, хорошая экология. Что касается промышленного потенциала Березинского района, то на этих территориях рационально развивать частный бизнес. Может быть, и не надо в Березино строить какое-то огромное промышленное предприятие. Оптимальным будет вариант с маятниковой миграцией, то есть куда-то ездить на работу и возвращаться.

Также среди приоритетов, как обозначил глава центрального региона, развитие аграрного сектора.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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