Женщина погибла при пожаре в частном доме в Кличеве. Об этом сообщили в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
Инцидент произошел 2 мая на улице Набережной. В 20:30 спасателям поступило сообщение о возгорании частной жилой собственности.
По прибытии на место вызова сотрудники МЧС наблюдали горение внутри дома, создалось плотное задымление.
В доме была зарегистрирована дочь хозяина 1964 года рождения, которая не работала, проживала одна. Ее тело спасатели обнаружили на полу в горящей комнате.
– В результате пожара повреждено имущество в комнате, перекрытия, закопчены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается, – рассказали в пресс-службе ведомства.
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В Кличеве женщина погибла при пожаре в частном доме
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