В Кличеве женщина погибла при пожаре в частном доме

Инцидент произошел 2 мая на улице Набережной. В 20:30 спасателям поступило сообщение о возгорании частной жилой собственности.По прибытии на место вызова сотрудники МЧС наблюдали горение внутри дома, создалось плотное задымление.В доме была зарегистрирована дочь хозяина 1964 года рождения, которая не работала, проживала одна. Ее тело спасатели обнаружили на полу в горящей комнате., – рассказали в пресс-службе ведомства.