В Израиле у 8 тысяч вакцинированных Pfizer за полгода титр антител упал в 10 раз

Так, проведенным исследованием подтверждается, что нужна ревакцинация граждан из уязвимых категорий.Отмечается, что у медиков нет однозначного ответа на вопрос, способны ли вакцины или перенесенный коронавирус вызвать долгосрочный иммунитет к уже существующим и новым штаммам SARS-CoV-2.Наблюдения последних месяцев показывают, что обычно уровень антител остается высоким 6–8 месяцев, но есть и случаи, когда иммунитет сохраняется дольше или, наоборот, пропадает быстрее. Согласно последним наблюдениям, эффективность Pfizer ниже, чем у Moderna и других препаратов.Медики под руководством Дженнифер Кертес из здравоохранительной службы Маккаби впервые проверили эту гипотезу на практике. В эксперименте приняли участие 8,3 тыс. израильтян, которые сделали по две прививки препаратом Pfizer между январем и июлем этого года. У каждого добровольца периодически проверяли концентрацию антител к SARS-CoV-2 в крови, а также делали ПЦР-тесты, чтобы отследить следы коронавируса в организме.Результаты анализа полученных данных подтвердили, что уровень антител, полученных после вакцины Pfizer, действительно со временем быстро снижается.В среднем в крови вакцинированных жителей было более 14 тыс. условных единиц антител в первый месяц после вакцинации, а через полгода цифра становилась меньше примерно в 10 раз.