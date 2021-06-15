С сегодняшнего дня Министерство здравоохранения Израиля отменило предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях. Это было последнее карантинное ограничение внутри страны, cообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
– Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую предписание носить маски со вторника, 15 июня 2021 года, – сказано в сообщении.
Но есть исключения: "медицинские учреждения длительной госпитализации, гериатрические отделения, а также дома престарелых", "лица, направляющиеся к месту прохождения обязательной самоизоляции", "пассажиры во время авиарейсов", указали в ведомстве. В пресс-службе Минздрава также уточнили, что для медучреждений будут разработаны дополнительные инструкции.
С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях. Решение о фактической отмене практически всех предписаний было принято властями из-за низкого и стабильного уровня заболеваемости COVID-19.
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В Израиле отменили предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях
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