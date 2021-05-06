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В Ивьевской ЦРБ после реконструкции открылось инфекционное отделение

Белоснежное здание с ярко-синей крышей привлекает внимание жителей Ивья. Таким стало старое инфекционное отделений центральной районной больницы. Работы по его реконструкции начались в октябре 2017 года и велись за счет средств Государственной программы ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме инфекционного отделения обновление коснулось здания поликлиники и лечебного корпуса больницы. За все время было освоено 5 миллионов 200 тысяч рублей.


Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник во время торжественного открытия подчеркнул важность события:

– Во многом это событие демонстрирует уникальность нашей системы здравоохранения, так как в отличие от многих стран в Беларуси сохранена санитарно-эпидемиологическая  служба. В спокойном периоде это позволяет оказывать помощь пациентам с инфекционной патологией без угрозы для других больных. При этом, как показала пандемия, наличие специалистов-инфекционистов позволяет в короткие сроки любую больницу переоборудовать в инфекционную. Однако со временем инфекционные корпуса многих районных больниц устарели морально и физически. Поэтому была принята государственная программа по их «реанимации» с  учетом необходимости кислородной поддержки, иных диагностических возможностей и так далее. Процесс создания межрайонных инфекционных центров, которые будут являться базами знаний и компетенций, будет продолжен во всех остальных районах Гродненской области.


На первом этаже инфекционного корпуса разместилось инфекционное отделение. В нем выделены «чистая» и «грязная» зоны. Основу «грязной» зоны составляют семь полубоксов на два человека в каждом и бокс на одного человека. Всего организовано 15 койко-мест. Все помещения для больных обеспечены отдельными входами с улицы. В «чистой» зоне находятся помещения для медицинского персонала.


Второй этаж разделен на две части. В одной расположена клинико-диагностическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием, а во второй – отделение дневного пребывания на 20 койко-мест.

Проведены работы по благоустройству территории, создана благоприятная безбарьерная среда.

Главный врач Ивьевской ЦРБ Иван Глаз отмечает важность проделанной работы:


– Можно сказать, в старых стенах внедрены самые новейшие и передовые технологии лечения. Кроме того, открытие инфекционного корпуса позволит обеспечить помощь пациентам с инфекционной патологией в отдельно стоящем здании в комфортных условиях. В основном корпусе больницы будет продолжено оказание стационарной помощи с неинфекционной патологией. Фактически учреждение вернется в обычный режим работы. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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