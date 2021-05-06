В Ивьевской ЦРБ после реконструкции открылось инфекционное отделение

во время торжественного открытия подчеркнул важность события:На первом этаже инфекционного корпуса разместилось инфекционное отделение. В нем выделены «чистая» и «грязная» зоны. Основу «грязной» зоны составляют семь полубоксов на два человека в каждом и бокс на одного человека. Всего организовано 15 койко-мест. Все помещения для больных обеспечены отдельными входами с улицы. В «чистой» зоне находятся помещения для медицинского персонала.Второй этаж разделен на две части. В одной расположена клинико-диагностическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием, а во второй – отделение дневного пребывания на 20 койко-мест.Проведены работы по благоустройству территории, создана благоприятная безбарьерная среда.отмечает важность проделанной работы: