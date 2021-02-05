Инцидент произошел 31 января. Оперативная группа Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провела рейд по охотничьим угодьям Пинского и Ивановского охотхозяйств. В результате вблизи деревни Вилы Ивановского района с поличным были задержаны браконьеры.
Фото: pixabay.com
Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик рассказал:
– Любители охоты в запрещенное время, не имея разрешения на добычу животного и охотничьей путевки, незаконно застрелили двух косуль европейских. В чреве одной из косуль было три эмбриона. Размер вреда, причиненного браконьерами, был рассчитан как незаконная добыча пяти экземпляров косули.
Браконьерам придется понести наказание, в том числе заплатить штраф в размере свыше 17 тысяч рублей.
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В Ивановском районе браконьеры застрелили косуль
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