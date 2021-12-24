В Информационном центре по атомной энергии Минска прошел праздник Atom day: winter energy. Узнали подробности

Госкорпорация «Росатом» и Информационный центр по атомной энергии Минска провели праздник Atom day: winter energy. Гости ивента окунулись в атмосферу зимней сказки, получили подарки из рук заглянувшего на праздник Energy-Клауса, а также узнали много нового о современных атомных технологиях и понаблюдали за криошоу.





Для самых маленьких организовали арт-мастерскую, где можно было сделать елочную игрушку-оригами, создать необычную снежинку из макарон и напечатать снежинки на 3D-принтере. Также на празднике подвели итоги республиканского фотоконкурса «Чистая энергия будущего». Его участники прислали около двух тысяч работ, в которых изобразили источники энергии, энергосети и промышленные объекты – солнечные и ветроэлектростанции, объекты гидроэнергетики. Среди конкурсантов были и те, кто запечатлел БелАЭС. Заместитель директора регионального центра Госкорпорации «Росатом» Владимир Горн отметил, что первая атомная станция в Беларуси стала флагманским проектом для всей мировой атомной отрасли:

– Белорусская АЭС находится на передовом крае науки. Два ее энергоблока оснащены реакторами ВВЭР-1200 – это инновационная технология поколения 3+. Высокая мощность и надежность блоков в перспективе позволят обеспечить до 40 процентов потребностей страны в электроэнергии. На Белорусской АЭС реализованы высочайшие стандарты безопасности, удовлетворяющие мировым требованиям. Все это позволяет уверенно говорить, что Беларусь получила доступ к надежному источнику чистой энергии.

































Фото предоставлены организаторами

