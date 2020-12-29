В Индии выявили шесть носителей нового штамма коронавируса

– отмечается в сообщении пресс-службы.Согласно предоставленным сведениям, трое заболевших новым штаммом вируса обнаружены в Бангалоре, двое – в Хайдарабаде и один – в Пуне.Вместе с тем с 25 ноября по 23 декабря текущего года около 33 тыс. пассажиров прибыли в различные индийские аэропорты из Великобритании. Пробы на COVID-19 114 из них показали положительный результат.