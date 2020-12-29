Как минимум шесть случаев заболевания мутантным, более агрессивным штаммом коронавируса, выявлены в Индии. Все заболевшие недавно вернулись из Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу индийского правительства.
– Было обнаружено, что в общей сложности шесть образцов, взятых у шести вернувшихся из Великобритании лиц, дали положительный результат на новый, британский вариант генома (вируса), – отмечается в сообщении пресс-службы.
Согласно предоставленным сведениям, трое заболевших новым штаммом вируса обнаружены в Бангалоре, двое – в Хайдарабаде и один – в Пуне.
Вместе с тем с 25 ноября по 23 декабря текущего года около 33 тыс. пассажиров прибыли в различные индийские аэропорты из Великобритании. Пробы на COVID-19 114 из них показали положительный результат.
Опубликовано:
656
В Индии выявили шесть носителей нового штамма коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ