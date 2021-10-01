В Грузии задержали Михаила Саакашвили

Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Об этом информирует РИА Новости.
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Премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что у грузинских правоохранителей была предварительная информация о передвижении экс-президента, начиная с Украины и до Грузии. Где именно поймали Саакашвили не уточняется.
Гарибашвили отметил, что силовики провели процедуру задержания на высшем уровне.
Ранее сегодня бывший президент Грузии сообщил, что находится в Батуми и опубликовал два видеообращения. Однако в МВД Грузии сначала опровергли это заявление, подчеркнув, что Саакашвили не пересекал госграницу.