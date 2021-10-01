В Грузии задержали Михаила Саакашвили

Ранее сегодня бывший президент Грузии сообщил , что находится в Батуми и опубликовал два видеообращения.



Однако в МВД Грузии сначала опровергли это заявление , подчеркнув, что Саакашвили не пересекал госграницу.

Премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что у грузинских правоохранителей была предварительная информация о передвижении экс-президента, начиная с Украины и до Грузии. Где именно поймали Саакашвили не уточняется.Гарибашвили отметил, что силовики провели процедуру задержания на высшем уровне.