МВД Грузии: Саакашвили не покидал территорию Украины

Министерство внутренних дел Грузии опровергло сообщение о том, что Михаил Саакашвили вернулся на родину. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
В ведомстве рассказали, что, по данным украинской стороны, политик не пересекал государственную границу Украины. Саакашвили также не пересекал границу Грузии.
Утром 1 октября бывший президент Грузии заявил, что находится в Батуми. Он выложил два видеообращения, в которых посоветовал голосовать против партии "Грузинская мечта" и призвал своих сторонников собраться большими колоннами, чтобы двинуться вместе с ним к Тбилиси.
Обе записи сделаны ночью, на фоне можно заметить море и здания, которые похожи на те, что есть в Батуми.