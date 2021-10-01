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МВД Грузии: Саакашвили не покидал территорию Украины

Министерство внутренних дел Грузии опровергло сообщение о том, что Михаил Саакашвили вернулся на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

В ведомстве рассказали, что, по данным украинской стороны, политик не пересекал государственную границу Украины. Саакашвили также не пересекал границу Грузии. 

Утром 1 октября бывший президент Грузии заявил, что находится в Батуми. Он выложил два видеообращения, в которых посоветовал голосовать против партии "Грузинская мечта" и призвал своих сторонников собраться большими колоннами, чтобы двинуться вместе с ним к Тбилиси.
 
Обе записи сделаны ночью, на фоне можно заметить море и здания, которые похожи на те, что есть в Батуми.
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