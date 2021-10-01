Михаил Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию

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РИА Новости

, – написал он.Ранее Саакашвили заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.Напомним, в Грузии политик объявлен во внутригосударственный розыск, так как проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что его задержат сразу, как только он пересечет границу.