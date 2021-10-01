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Михаил Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, информирует РИА Новости.  

Фото из архива РИА Новости

"Доброе утро, Грузия! Уже из Грузии спустя восемь лет", – написал он.

Ранее Саакашвили заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. 

Напомним, в Грузии политик объявлен во внутригосударственный розыск, так как проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что его задержат сразу, как только он пересечет границу.
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