В Грузии задержали главу партии Саакашвили

Председателя грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию задержали, пишет РИА Новости.
Согласно данным местных СМИ, спецназ применил перцовый газ в офисе партии. Также сообщается, что задержаны еще более 10 человек.
Напомним, ранее, 17 февраля, Тбилисский городской суд санкционировал арест Мелии за неуплату залога в размере 40 тысяч лари ($ 12 тысяч) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Это решение в обществе было встречено с разной реакцией и вызвало политический кризис: из-за разногласий с коллегами по данному вопросу в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Фото: РИА Новости
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