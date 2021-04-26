В Гродненской области летом планируется оздоровить в лагерях около 44 тысяч школьников

Около 44 тысяч школьников пройдут оздоровление в лагерях различных типов на территории Гродненской области, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
– В области этим летом в лагерях различного типа планируется оздоровить 33,9 тысячи ребят, в том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием – почти 13,7 тысячи, с дневным пребыванием – более 20,2 тысячи, – проинформировали в центре.
В этом году в регионе планируют распахнуть свои двери 23 стационарных лагеря. В настоящий момент ведется их подготовка к сезону, проводятся необходимые ремонтные и строительные работы. Ход их выполнения под контролем межведомственных групп. Материально-техническая база лагерей совершенствуется ежегодно.
– Как и в 2020 году, с учетом эпидемиологической обстановки в лагерях предусмотрят оснащенность средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, – отметили в центре. – Основная масса мероприятий пройдет преимущественно на свежем воздухе. Лагеря будут заполняться с учетом временных рекомендаций по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции, в отрядах будет до 15 человек.
Из года в год приоритетным направлением в организации отдыха является оздоровление социально незащищенных категорий детей. Укрепить свое здоровье в летний период смогут более 300 детей-сирот и 1200 детей-инвалидов.
Государственная дотация на удешевление стоимости путевок в лагеря в 2021 году установлена в следующих размерах: в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 89 рублей; в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 97 рублей; в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 100 рублей; в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней по профилю, направлению деятельности – 92 рубля; в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней оборонно-спортивного профиля, труда и отдыха – 94 рубля. Дотация на пребывание в оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 18 дней составит 215 рублей, в спортивно-оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней – 105 рублей, в спортивно-оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 238 рублей.
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В Гродненской области летом планируется оздоровить в лагерях около 44 тысяч школьников
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