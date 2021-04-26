В Гродненской области летом планируется оздоровить в лагерях около 44 тысяч школьников

– проинформировали в центре.В этом году в регионе планируют распахнуть свои двери 23 стационарных лагеря. В настоящий момент ведется их подготовка к сезону, проводятся необходимые ремонтные и строительные работы. Ход их выполнения под контролем межведомственных групп. Материально-техническая база лагерей совершенствуется ежегодно.– отметили в центре. –Из года в год приоритетным направлением в организации отдыха является оздоровление социально незащищенных категорий детей. Укрепить свое здоровье в летний период смогут более 300 детей-сирот и 1200 детей-инвалидов.Государственная дотация на удешевление стоимости путевок в лагеря в 2021 году установлена в следующих размерах: в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 89 рублей; в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 97 рублей; в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 100 рублей; в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней по профилю, направлению деятельности – 92 рубля; в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней оборонно-спортивного профиля, труда и отдыха – 94 рубля. Дотация на пребывание в оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 18 дней составит 215 рублей, в спортивно-оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней – 105 рублей, в спортивно-оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 238 рублей.