В Греции сегодня открылись театры под открытым небом. Зрителям будут показывать музыкальные шоу, спектакли и другие представления, сообщает газета Kathimerini.
Согласно инструкциям Министерства здравоохранения по безопасности все зрители должны располагаться на сидячих местах, а если мероприятие проводится в помещении, то заполняемость зала должна быть не более 50%. Чтобы не допустить массового скопления людей, антракты запрещены, а буфеты смогут принимать гостей на протяжении всего шоу. Будет действовать обязательный масочный режим.
Фото: InTime News
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В Греции заработали театры под открытым небом
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