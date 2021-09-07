В Греции за выдачу фальшивых свидетельств о вакцинации будут штрафовать на 5 тыс. евро

Это следует из поправки в законодательство, которую представило парламенту министерство здравоохранения Греции. Уточняется, что штраф предусмотрен также для граждан, которые будут уличены в использовании фальшивых сертификатов.Кроме того, жесткие денежные взыскания будут применены в отношении руководителей медучреждений и домов престарелых, которые продолжают нанимать на работу граждан, не прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Отмечается, что отсутствие прививки у таких работников является прямым нарушением правительственного постановления. Работодателям грозит штраф от 10 до 50 тыс. евро за каждого невакцинированного сотрудника. Сумма денежного взыскания будет увеличиваться до 20–200 тыс. евро за каждое повторное правонарушение.Согласно законодательству Греции, все медицинские работники в стране должны быть привиты от коронавирусной инфекции. Кроме того, обязательные инъекции предусмотрены для педагогических коллективов и студентов медицинских университетов, колледжей, школ медсестер. Преподаватели, которые откажутся получать прививку, будут отстранены от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы до тех пор, пока не получат инъекцию.